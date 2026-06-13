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З транспортом у Харкові – проблеми через електропостачання: подробиці

Суспільство 07:05   13.06.2026
Вікторія Яковенко
З транспортом у Харкові – проблеми через електропостачання: подробиці

Про проблеми з електротранспортом та метрополітеном попередили харків’ян у пресслужбі міськради вранці 13 червня.

Кажуть: є проблеми з електропостачанням.

«Наразі рух поступово відновлюється. Можливі суттєві затримки на деяких маршрутах електричного транспорту. Автобуси працюють у штатному режимі», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, близько 06:30 у деяких районах Харкова зникло світло. «Через перебої з електропостачанням весь електротранспорт стоїть», – писали у телеграм-каналі «Транспорт Харкова». Вже за кілька хвилин зазначалось, що громадський транспорт поступово відновлюється. Швидко почали й повертати світло.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 07:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про проблеми з електротранспортом та метрополітеном попередили харків’ян у пресслужбі міськради вранці 13 червня.".