З транспортом у Харкові – проблеми через електропостачання: подробиці
Про проблеми з електротранспортом та метрополітеном попередили харків’ян у пресслужбі міськради вранці 13 червня.
Кажуть: є проблеми з електропостачанням.
«Наразі рух поступово відновлюється. Можливі суттєві затримки на деяких маршрутах електричного транспорту. Автобуси працюють у штатному режимі», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, близько 06:30 у деяких районах Харкова зникло світло. «Через перебої з електропостачанням весь електротранспорт стоїть», – писали у телеграм-каналі «Транспорт Харкова». Вже за кілька хвилин зазначалось, що громадський транспорт поступово відновлюється. Швидко почали й повертати світло.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 07:05;