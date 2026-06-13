С транспортом в Харькове – проблемы из-за электроснабжения: подробности

О проблемах с электротранспортом и метрополитеном предупредили харьковчан в пресс-службе горсовета утром 13 июня.

Говорят, есть проблемы с электроснабжением.

«Сейчас движение постепенно восстанавливается. Возможны существенные задержки на некоторых маршрутах электрического транспорта. Автобусы работают в штатном режиме», — отметили в мэрии.

Напомним, около 06:30 в некоторых районах Харькова пропал свет. «Из-за перебоев с электроснабжением весь электротранспорт стоит», – писали в Telegram-канале «Транспорт Харькова». Уже через несколько минут отмечалось, что общественный транспорт постепенно восстанавливается. Быстро начали и возвращать свет.