Новости Харькова – главное за 13 июня: отключали свет – стоял транспорт
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06:52
Движение электротранспорта в Харькове постепенно восстанавливается
Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспорт Харькова».
Также начал возвращаться свет.
06:47
Утром 13 июня в некоторых районах Харькова пропал свет
«Из-за перебоев с электроснабжением весь электротранспорт стоит», — пишут в Telegram-канале «Транспорт Харькова».
О причинах отключения официальной информации пока нет.
Ночью в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу. В большинстве случаев – из-за угрозы БпЛА. Взрывов слышно не было.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: воздушная тревога, новости Харькова, світло, свет, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 06:52;