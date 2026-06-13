Новости Харькова – главное за 13 июня: отключали свет – стоял транспорт

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:52

Движение электротранспорта в Харькове постепенно восстанавливается

Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспорт Харькова».

Также начал возвращаться свет.

06:47

Утром 13 июня в некоторых районах Харькова пропал свет

«Из-за перебоев с электроснабжением весь электротранспорт стоит», — пишут в Telegram-канале «Транспорт Харькова».

О причинах отключения официальной информации пока нет.

Ночью в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу. В большинстве случаев – из-за угрозы БпЛА. Взрывов слышно не было.