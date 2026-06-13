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Новости Харькова – главное за 13 июня: отключали свет – стоял транспорт

Общество 06:52   13.06.2026
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 13 июня: отключали свет – стоял транспорт

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:52

Движение электротранспорта в Харькове постепенно восстанавливается

Об этом сообщили в Telegram-канале «Транспорт Харькова».

Также начал возвращаться свет.

06:47

Утром 13 июня в некоторых районах Харькова пропал свет

«Из-за перебоев с электроснабжением весь электротранспорт стоит», — пишут в Telegram-канале «Транспорт Харькова».

О причинах отключения официальной информации пока нет.

Ночью в городе несколько раз объявляли воздушную тревогу. В большинстве случаев – из-за угрозы БпЛА. Взрывов слышно не было.

Напомним, мэр Игорь Терехов сообщал: эта неделя показалась очень тяжелой для Харькова. Каждый день город переживал массированные обстрелы. Ночью 12 июня не зафиксировали ни одного «прилета», однако это скорее исключение, подчеркнул городской голова. Бывали случаи, когда за одну атаку по городу били по два десятка БпЛА, напомнил Терехов. «И как следствие — у нас разбитые жилые дома, частные дома, пострадали офисные объекты, храм, кроме этого сгорело очень много автомобилей. И самое главное, к сожалению, есть раненые люди, и сейчас некоторые из них еще находятся в больнице в состоянии средней тяжести», — проинформировал городской голова.
Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 06:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".