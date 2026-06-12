Терехов: ночь без обстрелов – это, скорее, исключение. Мэр о тяжелой неделе
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов констатировал : эта неделя выдалась очень тяжелой для Харькова. Каждый день город переживал массированные обстрелы. Ночью 12 июня не зафиксировали ни одного «прилета», однако – это, скорее исключение, отметил городской голова.
Бывали случаи, когда за одну атаку по городу били по два десятка БпЛА, напомнил Терехов.
«И как следствие у нас разбитые жилые дома, частные жилые дома, пострадали офисные объекты, пострадал храм, кроме этого сгорело очень много автомобилей. И самое главное, что, к сожалению, есть люди, которые были ранены, и сейчас некоторые из них еще находятся в больнице в состоянии средней тяжести», – проинформировал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Восстановить разрушенное пытаются в кратчайшие сроки, особенно – жилые дома, сказал городской голова.
«Есть дома, которые можно восстановить более или менее короткие сроки. Но есть дома, которые подлежат более мощному восстановлению, и большие сроки нам необходимы. Ибо, например, попадание по многоэтажному дому между 3-4 этажом, то там есть конструктивные изменения, конструктивные разрушения. И, действительно, сроки восстановления этого дома увеличиваются. Мы работаем, и эксперты работают над проектной документацией, потому что такие тяжелые разрушения и серьезные повреждения получил этот дом. Женщина и ее семья, которая находилась в этой квартире, они были отселены, потому что там сегодня невозможно жить», – добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 09:58;