Россияне пытались прорваться 14 раз – подробности от Генштаба

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районе Старицы, Лимана, Избицкого, Волоховки и Охримовки.

На Купянском – зафиксировали три боя около Купянска, Подолов и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 264 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 96 авиационных ударов, во время которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8884 дрона-камикадзе и осуществили 3028 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 50 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: