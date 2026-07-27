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Россияне пытались прорваться 14 раз – подробности от Генштаба

Украина 08:12   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне пытались прорваться 14 раз – подробности от Генштаба

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в районе Старицы, Лимана, Избицкого, Волоховки и Охримовки.

На Купянском – зафиксировали три боя около Купянска, Подолов и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 264 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 96 авиационных ударов, во время которых сбросил 317 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8884 дрона-камикадзе и осуществили 3028 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 50 — из реактивных систем залпового огня», – уточнили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 08:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".