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«Конвульсии» — Коваленко о том, что происходит в Купянске, и танковых прорывах

Фронт 19:10   26.07.2026
Оксана Горун
«Конвульсии» — Коваленко о том, что происходит в Купянске, и танковых прорывах

Российская армия посвятила летнюю наступательную кампанию 2026 года «захвату уже захваченного», то есть пытается совместить с реальностью заявления об успехах, которые сделали пропаганда и первые лица еще год назад. В частности, враг активизировался в Купянске.

 «Россияне сейчас пытаются также и в Купянске продемонстрировать то, что у них есть успешная инфильтрация. Это не совсем так. Они отправляют в Купянск небольшие группы инфильтрантов. Единичные цели. Это пары, двойки — не более того. Но они как раз теми же путями, которыми продвигались раньше, пытаются прорваться в Купянск. Также они не оставляют попыток сформировать старый плацдарм от Голубовки, Кондрашовки до Радьковки — фактически треугольник контроля, через который им было бы гораздо проще инфильтрироваться в Купянск», — описал происходящее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко на Oboz.ua .

Видео: Oboz.ua

Коваленко считает: российская армия пытается своим летним наступлением достичь тех результатов, о которых еще в прошлом году заявила пропаганда.

«Это был этап каких-то вообще заявлений, которые никак не коррелируют с реальностью. Относительно контроля Купянска, награждения генерала Кузовлева героем РФ за захват Купянска, который Россия как не контролировала, так и не контролирует до сих пор. Вот мы и видим, что сейчас они пытаются максимально делать акцент на том, чтобы возобновить наступление на Добропольском направлении, возобновить контроль в Купянске, а другие направления их не слишком интересуют», — считает обозреватель.

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По его мнению, именно этим объясняются и недавние отчаянные попытки оккупантов наступать танковыми колоннами (такую группу бронетехники сожгли украинские дроны на Добропольском направлении).

«Российское командование отправляет на все эти операции, как мы видим по Добропольскому направлению, даже танки в большом количестве, чтобы прорвать украинскую оборону и продемонстрировать, что они что-то контролируют. Конвульсии? Может быть, именно так. Хотя почему «может быть»? Так и есть», — подытожил Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 19:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия посвятила летнюю наступательную кампанию 2026 года «захвату уже захваченного». В частности, враг активизировался в Купянске".