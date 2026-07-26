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Без изнуряющей жары: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля

Погода 20:20   26.07.2026
Оксана Горун
Без изнуряющей жары: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал  актуальный прогноз.

По данным метеорологов, 27 июля в Харькове и области не будет слишком жарким. Ночью в городе и области пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не прогнозируют.

Температура воздуха в Харькове будет: ночью +15 – 17°, днем ​​27 – 29°. В области: ночью +13 – 18°, днем ​​25 – 30°.

В последующие дни также прогнозируют «недостаточно июльские температуры» (к среде днем дойдет максимум до +25°), а также — дожди и грозы.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, во второй половине недели вернется ясная погода и температура начнет повышаться. Первые дни августа обещают быть жаркими.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал  актуальный прогноз".