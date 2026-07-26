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Сегодня 26 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   26.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 26 июля 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников торговли. 26 июля 2005 года произошел рекордный ливень в индийском Мумбаи. В 1971-м в этот день стартовала четвертая экспедиция человечества на Луну. В 1945-м в Великобритании объявили результаты выборов, Черчилль и консерваторы проиграли. В 1887-м опубликовали первый учебник международного языка эсперанто. В 1865-м в Великобритании раскрылась одна из самых известных интриг: выяснилось, что высокопоставленный военный врач с генеральским званием более полувека скрывал, что он – женщина. В 1708-м казнили Василия Кочубея — ближайшего друга гетмана Мазепы, который «сдал» его Петру I.

Праздники и памятные даты 26 июля

26 июля в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День парашютиста.

Последнее воскресенье июля – День работников торговли в Украине. В мире — Всемирный день бабушек, дедушек и стариков.

26 июля в мире – Международный день дяди и тети.

Также сегодня: Международный день сохранения мангровых экосистем, День холистической терапии, День эсперанто, Всемирный день тофу, День «В один голос», День «Все или ничего» (или День крайностей), Международный день осведомленности о болезни Гоше.

26 июля в истории

26 июля 1708 года вблизи Белой Церкви в присутствии гетмана Ивана Мазепы и нескольких тысяч казаков казнили за предательство полковников Ивана Кочубея и Ивана Искру. Подробнее.

Василий Кочубей
Иллюстрация hermitagemuseum.org

26 июля 1865 года раскрылась одна из известнейших интриг в Великобритании. Выяснилось, что высокопоставленный военный врач с генеральским званием Джеймс Бэрри более полувека скрывал, что он – женщина. Подробнее.

26 июля 1887 года считается днем ​​рождения международного языка эсперанто. В этот день в Варшаве вышел учебник авторства Людвика Лазаря Заменгофа «Международный язык». Подробнее.

26 июля 1931 года родился украинский диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Подробнее.

26 июля 1945 года в Великобритании объявили результаты выборов. Консерваторы, находившиеся у власти с 1935 года проиграли лейбористам. Результатом этого стала отставка одной из ключевых фигур мировой политики времен Второй мировой – Уинстона Черчилля. Подробнее.

Черчилль
Фото: Юсуф Карш/Библиотека и архивы Канады, e010751643

26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер заявил о национализации Суэцкого канала. Подробнее.

26 июля 1971 года стартовала четвертая миссия на Луну. Американский экипаж корабля «Аполлон-15» успешно достиг Луны, где высадился 30 июля. Подробнее.

26 июля 2005 года на индийский город Мумбаи обрушился рекордный ливень. За 24 часа на метеостанции Санта-Круз выпало 944 мм осадков – это один из самых высоких официально зафиксированных суточных показателей в мире. Стихия повлекла за собой масштабные наводнения и оползни, парализовала транспорт, оставила без электричества миллионы людей и унесла более тысячи жизней в штате Махараштра. В самом Мумбаи погибли около 450 человек.

«Согласно многим сообщениям СМИ, оперативные центры прогнозирования погоды не сделали правильный прогноз этого события. Таким образом, сильное наводнение застало общественность врасплох и привело к потерям более 3,5 миллиарда долларов США и более тысячи человек», — пишут исследователи Син-И Чан, Анил Кумар и Дэв Нийоги в материале на ScienceDirect.

Церковный праздник 26 июля

26 июля чтят память  священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа — иереев Никомедийских. Подробнее.

Народные приметы

Если в небе в этот день будет идти дождь, то погода резко изменится.

Если погода 26 июля сухая, то осень будет погожей и теплой.

Если рыбы плавают большим косяком, то будет хорошая погода.

Что нельзя делать 26 июля

Женщинам нельзя тяжело работать и заниматься рукоделием.

Нельзя отказывать в помощи.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине – День работников торговли. 26 июля 2005 года произошел рекордный ливень в индийском Мумбаи. В 1971-м стартовала четвертая экспедиция человечества на Луну".