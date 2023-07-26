Сегодня 26 июля: какой праздник и день в истории

26 июля 1708 года казнили Василия Кочубея – ближайшего друга Мазепы, написавшего на гетмана донос Петру I. В 1887-м опубликован первый учебник международного языка эсперанто. В 1945-м в Великобритании объявили результаты выборов, Черчилль и консерваторы проиграли лейбористам. В 1971-м стартовала четвертая экспедиция людей на Луну.

Праздники и памятные даты 26 июля

26 июля под эгидой ООН проходит День дяди и тети.

Также отмечают День парашютиста.

26 июля в истории

26 июля 1708 года вблизи Белой Церкви в присутствии гетмана Ивана Мазепы и нескольких тысяч казаков казнили за предательство полковников Ивана Кочубея и Ивана Искру. Трагичности этой истории придавал тот факт, что Василий Кочубей был давним другом и кумом Мазепы.

Существует не менее двух версий причин того, почему Кочубей написал на гетмана донос Петру I — политическая и романтическая. Политическая версия (к которой склоняется большинство историков) говорит о том, что Кочубей был вероятным кандидатом в гетманы в случае устранения Мазепы. Он был очень богат и долго занимал высокие должности в Гетманщине: еще во время правления Ивана Самойловича стал Генеральным писарем, а при Мазепе назначен Генеральным судьей. Каждый раз, покидая Батурин, Иван Мазепа назначал Кочубея наказным гетманом. Так что до получения реальной, а не наказной булавы, оставался один шаг.

Романтическая версия состоит в том, что 65-летний Мазепа влюбился в собственную крестницу – 16-летнюю дочь Кочубея Мотрю (причем любовь, судя по всему, была взаимной). Он даже выразил намерение жениться. Но получил отказ родителей любимой. Впоследствии Мотря сбежала к Мазепе, когда родители пытались отправить ее в монастырь. Но гетман вернул девушку Кочубеям. Однако все эти события произошли за несколько лет до написания отцом Мотри доноса Петру I. Она к тому времени уже была замужем за другим мужчиной, а Мазепа и Кочубей так и продолжали дружить.

Какими бы ни были настоящие причины, факты остались неизменными. 21 апреля 1708 года Василий Кочубей, взяв себе в сообщники полковника Ивана Искру, отправил Петру I донос на Мазепу. Документ состоял из 25 статей. Среди них были как реальные факты, которые могли трактоваться как измена гетмана, так и бездоказательные сообщения о том, что якобы говорил Мазепа, предположения самого Кочубея и т.п. Среди прочего своего товарища Кочубей обвинял в «ужасном» – нежелании сближаться с Московщиной. В статье 20 своего доноса полковник писал следующее: «На Коломакской раде постановлено, чтобы малороссияне с великороссиянами вступали в родство и свойство, а гетман до того не допускает и между малороссиянами и великороссиянами увеличивается удаление и незнакомство». Петр I, получив это творение, не поверил его авторам и велел арестовать Кочубея с Искрой и разобраться, что там к чему.

Разбирались в то время традиционно – с помощью пыток. Понятно, что в процессе Искра и Кочубей признались, что оговаривали Мазепу по личным мотивам. Их признали клеветниками и приговорили к смертной казни, которую и осуществили в селе Борщаговка возле Белой Церкви. После перехода Мазепы на сторону шведов московиты посмертно реабилитировали Кочубея с Искрой. Петр I распорядился вернуть их семьям конфискованные имения и добавил еще новые владения.

26 июля 1887 года считается днем рождения международного языка эсперанто. В этот день в Варшаве вышел учебник авторства Людвика Лазаря Заменгофа «Международный язык».

Заменгоф разработал искусственный язык, исходя из цели сделать его легким в изучении и использовании. Его лексика состоит из смеси романских, германских и славянских языков. При этом вся грамматика состоит только из 16 правил – без всяких исключений. А все слова строятся с участием совсем небольшого количества элементов (10 приставок, 35 суффиксов и 11 окончаний). Идея «удобного языка» приобрела популярность в мире. Сейчас эсперанто, по различным данным владеют, до двух миллионов человек. Его используют при проведении международных мероприятий и конференций. Кроме того, на эсперанто преподают в нескольких странах – в частности, в Венгрии и Китае.

26 июля 1931 года родился украинский диссидент, Герой Украины Иван Дзюба.

Он вырос в Донбассе, в районе Волновахи. С детства говорил на русском языке и до середины 1950-х в графе «национальность» писал «русский». Все изменилось при обучении в Донецком педагогическом институте, где будущий диссидент изучал русскую филологию. Там он почувствовал искусственность попыток унизить украинский язык и культуру. После нескольких лет работы в Донецке поступил в аспирантуру Института литературы им. Тараса Шевченко АН Украины и переехал в Киев. А там стал одним из активных участников Клуба творческой молодежи, сблизившись с «шестидесятниками».

Первую «персональную акцию неповиновения» провел в 1965 году во время премьеры фильма «Тени забытых предков». Там он вышел на сцену и заявил об арестах творческой молодежи, прокатившихся по Украине. Из зала его поддержал Вячеслав Черновол. Он встал и выкрикнул: «Кто протестует против политических арестов – встаньте!» Из-за этих событий многие их участники потеряли работу или были отчислены из вузов. В том же году Дзюба написал работу, прославившую его среди «шестидесятников» – «Интернационализм или русификация?» Опираясь на произведения Ленина, Маркса и Энгельса, а также официальные документы СССР он изобличал «неинтернациональную» политику КПСС. Причем экземпляры своего произведения отправил лично руководителям режима: первому секретарю ЦК Компартии Петру Шелесту, председателю Совмина УССР Владимиру Щербицкому и ЦК Компартии в Москву. В результате специальная комиссия признала работу Дзюбы идейно вредоносным произведением. Его исключили из Союза писателей Украины, а затем задержали и в течение года держали в изоляторе КГБ, постоянно проводя допросы. В конце концов, он публично «покаялся». Однако после продолжал в своих трудах отстаивать право украинцев и других народов на собственную идентичность.

В 1980-х стал одним из основателей Народного Руха Украины, президентом Республиканской ассоциации украинистов, главным редактором журнала «Сучасність». В 1992-м возглавил Министерство культуры Украины. Работал в Национальной академии наук Украины, возглавлял комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко. В 2015-м вышла книга Дзюбы «Донецкая рана Украины», посвященная его малой родине и тому, как разнообразными манипуляциями жителей Донбасса довели до оккупации. Умер Герой Украины прямо перед началом полномасштабного российского вторжения – 22 февраля 2022 года.

26 июля 1945 года в Великобритании объявили результаты выборов. Консерваторы, находившиеся у власти со времени последних всеобщих выборов 1935 года, «с треском» проиграли лейбористам. Результатом этого стала отставка одной из ключевых фигур мировой политики времен Второй мировой – Уинстона Черчилля.

Преимущество лейбористов было впечатляющим — они получили в британском парламенте 393 места против 199 у консерваторов. Такой отказ британцев поддержать «партию победителей» во многом объяснялся остро ощущаемыми в стране экономическими проблемами. Самого Черчилля обвиняли и в неудачных заявлениях во время самой предвыборной кампании (в частности, он себе позволил сказать, что оппоненты будут вести себя «как гестапо»). Сразу после оглашения результатов выборов Черчилль подал в отставку и рекомендовал королю Георгу VI поддержать назначение премьером лейбориста Клемента Эттли. Все это происходило на фоне Потстадмской конференции. Так и получилось, что на ней Великобританию представляли поочередно два премьера. Провожая Черчилля, король Георг пожелал наградить его «Орденом Подвязки», но экс-премьер отказался, заявив, что избиратели уже наградили его «Орденом Башмака». Однако это не был конец политической карьеры Черчилля. Он возглавил оппозицию, а в октябре 1951 года в 76 лет снова стал премьер-министром.

26 июля 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер заявил о национализации Суэцкого канала. События происходили на фоне деколонизации Африки и Азии, которая стала следствием Второй мировой войны. Во время войны судоходство по каналу фактически регулировала Великобритания. Следствием попытки национализировать канал стало вторжение в Египет британских, французских и израильских войск. Произошла так называемая недельная Суэцкая война. Сам канал частично разрушили, а египтяне еще заблокировали, затопив в нем 47 кораблей. Судоходство остановилось до 24 апреля 1957 года. В процесс урегулирования вмешалась ООН. Миротворческие силы ввели режим нейтральных территорий вокруг канала, с помощью ООН судоходную артерию расчистили.

26 июля 1971 года стартовала четвертая миссия на Луну. Американский экипаж корабля «Аполлон-15» успешно достиг Луны, где высадился 30 июля.

Астронавты провели на Луне 66 часов и 55 минут. Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин совершили три выхода на поверхность общей продолжительностью 18 часов 35 минут. Так, они проехали 27,9 км на лунном ровере, удалившись от своего модуля больше всего на 5 км. Также собрали и доставили на Землю 77 кг лунной породы.

Церковный праздник 26 июля

Православные 26 июля отмечают Собор архангела Гавриила. Архангел Гавриил был избран Богом для того, чтобы благовестить Деве Марии о зачатии сына. Он извещал человечество о будущем воплощении сына Божьего, вдохновлял пророка Моисея во время написания книги Бытия, пророку Даниилу извещал о будущих судьбах еврейского народа, извещал праведную Анну о рождении от нее Девы Марии. Он явился священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя. Предупредил Иосифа Обручника о замыслах Ирода и приказал бежать в Египет с Марией и младенцем. Жены-мироносицы услышали от архангела радостное известие о Воскресении Христа. В этот день вспоминают многократные явления архангела Гавриила и его ревностное исполнение божьей воли.

Народные приметы

Если 26 июля сухо, то осень будет хорошей и теплой.

Чем больше ягод появилось на калине, тем морознее будет зима.

Темные облака в этот день предсказывают перемену погоды.

Что нельзя делать 26 июля

Категорически запрещено неуважительно относиться к хлебу: выбрасывать его остатки или сметать крошки на пол.

Нельзя бездельничать и долго спать.

Нельзя врать – обман обязательно раскроется.