В Харьковском зоопарке теплолюбивых животных уже перевели в зимние помещения, а на случай кратковременных отключений электроэнергии учреждение обеспечено генераторами. Поставки кормов сейчас стабильны, поэтому приносить еду животным посетителям не нужно.

«В зоопарке есть генераторы и другие устройства, которые позволяют какое-то время поддерживать надлежащие условия. Но, конечно, зоопарк не приспособлен к длительным отключениям. То есть мы не рассчитываем на то, что у нас не будет света, тепла и вообще ничего месяцами… К кратковременным оказиям мы готовы», — рассказал МГ «Объектив» заведующий культурно-просветительским отделом Харьковского зоопарка Евгений Киося.

Как сообщалось, в начале октября зоопарк почти полторы недели вынужден был работать на генераторах из-за задержки проведения платежей Казначейством. В мэрии тогда заверяли, что для оплаты электроэнергии город обеспечил 1,6 миллиона гривен и со своей стороны выполнил все необходимые процедуры.

«Да, у нас несколько дней не было электроэнергии. С этим зоопарк справился. То есть это мы пережили. Дальше будем надеяться, что все будет нормально», — прокомментировал Киося.

Представитель учреждения заверил, что проблем с кормами для животных нет.

«Когда-то была ситуация, что люди несли пакетики с едой в зоопарк. Я так делать не советую, потому что эта еда в пакетике скоропортящаяся обычно бывает. Это какое-то яблоко, сыр, какие-то нарезанные овощи. То есть их нужно скармливать животным сразу. Такого не надо. У нас сейчас поставки кормов работают хорошо. И в случае чего у нас есть связь с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, которая может нам поставлять тоже специализированные корма для животных. В этом плане зоопарк защищен», — отметил заведующий отделом.

Что касается работ на территории, то строительство новых объектов сейчас не ведут — выполняют только запланированные ранее доработки и ликвидируют последствия непогоды. Зимой наблюдать за животными бывает даже интереснее, считает Киося.

«Потому что те животные, которых видят ежедневно тысячи людей летом, например, или в конце весны, конечно, они к людям не пойдут обычно, да? Потому что им они уже надоели. А если людей мало, то наоборот — некоторые животные начинают интересоваться и подходят. Потому что для них это тогда обогащение среды», — добавил представитель зоопарка.