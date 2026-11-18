В четверг, 19 ноября, с 00:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно, с учётом времени на переключение):

1.1 13:00–16:30; 20:00-22:00

1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00

2.1 02:30-06:00; 13:00–16:30;

2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00

3.1 06:00-09:30; 16:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 16:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00

4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00

5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30

5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30

Перечень адресов по очередям — здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).

Напомним, жители Пятихаток жалуются на отсутствие какой-либо воды уже третьи сутки. Как объяснили журналистам в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал», проблема возникла из-за нестабильного электроснабжения и перепадов напряжения, влияющих на работу насосного оборудования.