Как 19 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики
В четверг, 19 ноября, с 00:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно, с учётом времени на переключение):
- 1.1 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 1.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 2.1 02:30-06:00; 13:00–16:30;
- 2.2 02:30-06:00; 13:00–16:30; 20:00-22:00
- 3.1 06:00-09:30; 16:00-20:00
- 3.2 06:00-09:30; 16:00-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 5.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 5.2 09:30-13:00; 16:30-23:30
- 6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
- 6.2 00:00-02:30; 09:30-13:00; 20:00-23:30
Перечень адресов по очередям — здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).
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Напомним, жители Пятихаток жалуются на отсутствие какой-либо воды уже третьи сутки. Как объяснили журналистам в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Харьковводоканал», проблема возникла из-за нестабильного электроснабжения и перепадов напряжения, влияющих на работу насосного оборудования.