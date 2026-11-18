Пожар произошел сегодня, 18 ноября, в девятиэтажном жилом доме в Основянском районе Харькова. В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что возгорание не связано с обстрелом. Погиб 64-летний мужчина.

Сообщение о пожаре спасателям поступил в 15:47. Горела квартира на третьем этаже. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1962 года рождения.

Пожар тушили больше двух часов. В 18:05 его полностью ликвидировали. Причину его возникновения выясняют.

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Напомним, утром 18 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по рынку в Златополе Лозовского района. В результате атаки пострадали 12 человек. Ранения получили 11 человек, в том числе 11-летний мальчик.