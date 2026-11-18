Мэр Златополя Николай Бакшеев днем ​​18 ноября сообщил, что пока не могут спрогнозировать сроки восстановления электроснабжения для потребителей. Причина – низкое напряжение.

«По информации, полученной от Златопольского РЭС, сейчас осуществляется запитывание объектов критической инфраструктуры. Из-за низкого напряжения в сети повысить ее до нормативного уровня сейчас технической возможности нет. Что касается восстановления электроснабжения для бытовых потребителей, прогнозные сроки пока отсутствуют», — написал Бакшеев.

О каких-либо изменениях ситуации обещает информировать дополнительно.

Утром он говорил, что ситуация со светом может повлиять и на подачу воды.

«КП «Теплосети» сообщает: из-за обесточивания всех электрических вводов на источниках водоснабжения города возможны изменения в подаче воды. Если электроснабжение не удастся восстановить в ближайшее время, вода будет подаваться с помощью дизельных генераторов по графику: с 17:00 до 21:00, с 06:00 до 09:00”, – отмечал Бакшеев.

Он призвал жителей заранее сделать нужный запас воды.

Напомним, заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге 18 ноября сообщил, что с сентября россияне атаковали энергообъекты в стране уже более тысячи раз. В основном бьют по высоковольтным подстанциям. «Чрезвычайно сложной» Некрасов назвал ситуацию со светом в Харьковской области.