В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области опубликовали фото обстрелянного рынка в Златополе Лозовского района.

Известно, что оккупанты ударили по нему беспилотниками.

«Один из БпЛА попал по территории местного рынка. В результате атаки возник пожар в торговых павильонах на площади 500 квадратных метров», – уточнили спасатели.

Помимо этого, повреждены и другие торговые объекты, магазины, дома, производственные помещения и авто.

Напомним, утром 18 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по рынку в Златополе Лозовского района. В результате атаки пострадали 12 человек. Ранения получили 11 человек, в том числе 11-летний мальчик. Всех госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс, получил помощь медиков на месте, уточнил Синегубов.