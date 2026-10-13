ГСЧС продолжает тушить пожар после удара «Бандероли» по Харькову (фото, видео)

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что на месте вчерашнего удара «Бандероли» по дому в Холодногорском районе продолжается поисково-спасательная операция, также сотрудники тушат пожар.

Четырех людей удалось спасти, однако троих погибших нашли утром 13 октября под завалами четырехэтажного дома.

«На месте происшествия, несмотря на угрозу повторных ударов, работают спасатели, полицейские, медики, волонтеры, кинологи и коммунальщики. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим», – отметили в ГСЧС.

Также, по информации ГСЧС, спасателям уже удалось полностью потушить четыре пожара в Холодногорском и Шевченковском районе. Еще один – до сих пор пытаются ликвидировать.

На данный момент, уточняет ГСЧС, погибших трое, еще 15 людей пострадали, в том числе – спасатель.

Тем временем в Харьковской облпрокуратуре показали фото последствий российской атаки.

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.

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Утром 13 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тела троих людей.