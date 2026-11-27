В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в результате комбинированного обстрела Изюма ночью 27 ноября пострадали шесть человек, также погибла женщина. Бушевали пожары, разрушена гражданская инфраструктура.

В сообщении отметили: оккупанты били по городу из РСЗО, также запускали беспилотники.

«В результате попаданий возникли три очага пожаров. Горели многоквартирный жилой дом, гараж, хозяйственная постройка и автомобили. Общая площадь пожаров составила 560 квадратных метров. Также повреждены другие многоквартирные, частные дома и автомобили», – добавили в ГСЧС.

Во время ликвидации пожара в многоэтажке спасатели обнаружили тело погибшей женщины.

МГ «Объектив» ранее сообщала, что целую ночь РФ била по Изюму РСЗО и беспилотниками. Из-за «прилетов» повреждены около 20 частных и многоэтажных домов, а также авто. В пресс-службе Изюмской ГВА уточнили: на месте одного из «прилетов» обнаружили тело погибшей женщины. У пятерых женщин и одного мужчины в результате указанных ударов диагностировали острую реакцию на стресс. При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины), добавили в облпрокуратуре.