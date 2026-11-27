Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: ночью Харьков и область атаковали беспилотники и авиабомбы.

07:30

Чем россияне атаковали ночью Харьковщину

В 00:04 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия из Брянска.

В 00:25 информировали об ударном беспилотнике в сторону Чугуева, а вскоре БпЛА летел и на Харьков.

В 03:17 новая группа беспилотников летела на Златополь, Шевченково и Савинцы. В 03:29 на регион полетели КАБы.

Следом на Харьковщину оккупанты вновь начали выпускать беспилотники и авиабомбы. Информации о «прилетах» в Харькове не было.