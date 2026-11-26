«Шахеды» убили троих человек в Харькове 26 ноября. Еще трое стали жертвами FPV в Золочевщине. В городе впервые с 2018 года провели общественные слушания, которые показались Булаху «спектаклем». Объектив напоминает главные новости дня.

К трагедиям привели попадания беспилотников в Новобаварском и Киевском районах. В Новобаварском ранним утром «шахед» залетел в квартиру на 15-м этаже. Возник пожар. На месте обнаружили тела погибших супругов: женщины 37 лет и 38-летнего мужчины. В Киевском районе было два попадания, рассказал директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких. В частном доме погибла пожилая женщина. Также прилетело по территории ХАИ, есть разрушение перекрытий в здании вуза. Из-за удара беспилотника значительно поврежден и спорткомплекс «Локомотив». Гладких также сообщил об ударе по энергетической инфраструктуре. Из-за этого в Харькове произошло обесточивание. Общее количество пострадавших, по данным ХОВА, достигло восьми.

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В автомобиле, атакованном на дороге Мироновка — Довжик, погибли супруги, сообщила областная прокуратура. На дороге Золочев – Дергачи – водитель 42 двух лет. Еще один дрон попал по маршрутке в Малоданиловской громаде. Есть пострадавшая.

Подготовку к масштабному воздушному удару по Украине завершают россияне. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский. По данным разведки, мишенями будут энергетика и логистика, а также объекты жизнеобеспечения в городах и громадах.

Впервые с 2018 г. в Харькове по инициативе горсовета провели общественные слушания. Обсуждали проект городского бюджета на следующий год, а также программу соцэкономразвития и новый устав территориальной громады. Слушания созывали по требованию нового Закона о народовластии. Более полутора сотен участников собрались в укрытии в центре города. После докладов должностных лиц люди имели возможность задать вопросы и внести предложения. Все три документа были поддержаны. Мэр Игорь Терехов оценил голосование как легитимное и демократическое. Присутствовавший на мероприятии депутат горсовета Дмитрий Булах назвал все событие «плохим спектаклем» и заявил, что на слушания собрали бюджетников.

Так было предусмотрено в проекте городского бюджета. На работу всего муниципального транспорта из казны города планируют потратить 4 миллиарда гривен. Для сравнения: на восстановление разрушенных домов будет направлено почти в четыре раза меньше (1,1 млрд). На систему автономного теплоснабжения – в два с половиной раза меньше (1,6 млрд). На ремонт дорог – в двадцать раз меньше (200 млн грн). В поддержку Сил обороны – почти в пять раз меньше (830 млн грн).

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