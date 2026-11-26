Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор. Он отметил, что оккупанты продолжают бить по подстанциям, воздушным энерголиниям и всей сети поставок электричества.

Особо сложная ситуация, по данным президента, в Днепре, Днепровском районе области, а также в Павлограде.

«Все необходимые силы для ремонтов задействованы. Отмечу работу еще в Одессе и области, на Харьковщине, Конотопе и вообщем в Сумской области. Важно, что резервное оборудование есть, ремонтные бригады профессиональные и работа продолжается 24/7», — отметил Зеленский.

Он также предупредил, что россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару.

«По данным разведки, мишенями снова будут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и громадах. Жду доклада МИД Украины по результатам коммуникации с партнерами по поставкам ПВО. Перехватчики для Patriot и NASAMS — это ключевая задача», — подчеркнул президент.