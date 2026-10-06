Зеленский: разведка информирует о подготовке россиян к массированному удару

6 октября президент Украины Владимир Зеленский провел селектор с чиновниками, военными и всеми ключевыми службами.

«Первое: министр обороны и командующий Воздушными Силами доложили о распределении средств защиты неба и организации рубежей прикрытия определенных ключевых объектов. Необходимую амуницию для F-16, средства перехвата, противоракеты снабжаем. Сложнее всего с антибаллистикой, и наличие этой поставки зависит исключительно от партнеров. Работаем с ними в ежедневном режиме», – отметил президент.

Он также рассказал, что оккупанты за сутки атаковали несколько украинских больниц – в Краматорске и Кривом Роге.

Также, по его словам, члены правительства вместе с представителями областных властей подготовили дополнительные логистические решения в ответ на российскую операцию против украинской логистики.

«Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие. Определили сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются», – подчеркнул Зеленский.