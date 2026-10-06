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Зеленський: розвідка інформує про підготовку росіян до масованого удару

Суспільство 15:13   06.10.2026
Вікторія Яковенко
Зеленський: розвідка інформує про підготовку росіян до масованого удару Фото: Володимир Зеленський

6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів селектор з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами.

«Перше: міністр оборони та командувач Повітряних Сил доповіли про розподіл засобів захисту неба й організацію рубежів прикриття визначених ключових обʼєктів. Необхідну амуніцію для F-16, засоби перехоплення, протиракети забезпечуємо. Найскладніше з антибалістикою, і наявність цього постачання залежить виключно від партнерів. Працюємо з ними в щоденному режимі», – зазначив президент.

Він також розповів, що окупанти за добу атакували кілька українських лікарень – в Краматорську та Кривому Розі.

Також, за його словами, урядовці разом з представниками обласних влад підготували додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики.

«Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію. Визначили строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються», – підкреслив Зеленський.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 15:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня президент України Володимир Зеленський провів селектор з урядовцями, військовими та всіма ключовими службами.".