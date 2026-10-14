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Трамп ставить усе на капітуляцію – Денисенко про бліцкриг США проти України

Політика 10:22   14.10.2026
Вадим Денисенко
екснардеп
Трамп ставить усе на капітуляцію – Денисенко про бліцкриг США проти України Скриншот

“Піс діл” до 3 листопада. Трамп ставить все на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на зупинку передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібний бліцкриг по Україні та він вважає, що російйькі обстріли балістикою без розвідданих примусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода на яку погодиться Україна, щоб говорити, що він чогось добився.

Автор: Вадим Денисенко, екснардеп

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 10:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Піс діл” до 3 листопада. Трамп ставить все на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп…".