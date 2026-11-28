Вранці 28 листопада керівництво міста, області та силових відомств поклало квіти та символічні колоски до Хреста пам’яті у Харкові, а о 16:00 містяни приєдналися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалили свічки.

Ранкову церемонію провели з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів, який щороку відзначають в останню суботу листопада. Цього року виповнюються 93-ті роковини Голодомору 1932–1933 років, визнаного геноцидом українського народу, а також згадують жертв масових голодів 1921–1923 та 1946–1947 років, нагадали у міськраді.

«Поклали символічні колоски на знак вшанування памʼяті жертв голодоморів… Згадали мільйони українців, які загинули внаслідок Голодомору 1932–1933 років та штучних масових голодів 1921–1923 і 1946–1947 років, організованих радянською владою. Пам’ятаємо про ці трагічні сторінки нашої історії та робимо все можливе, щоб подібні злочини ніколи не повторилися», — написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: ХОВА

У ГУ Нацполіції в Харківській області також зазначили, що у 2026-му виповнюється 80 років від початку масового штучного голоду 1946–1947 років — третього масштабного голоду в Україні, коли в післявоєнний період тоталітарний режим продовжував вилучати зерно у населення замість надання допомоги.

О 16:00 у Харкові відбулася вечірня акція пам’яті – мешканці приєдналися до хвилини мовчання та запалили свічки. Фото із заходу, що відбувся навпроти будівлі ХОВА, опублікувала депутатка облради Галина Куц.