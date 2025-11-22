Злочини проти людяності: пам’ять жертв голодоморів вшановують на Харківщині 📹
У 92-гі роковини Голодомору 1932–1933 років у селі Черкаська Лозова під Харковом відбулася церемонія покладання символічних колосків до Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у заході також взяли участь голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, керівники регіональних управлінь Нацполіції, ДСНС та СБУ.
“92 роки тому українців свідомо знищувала комуністична диктатура. І тепер росія як спадкоємець того режиму знову прийшла на нашу землю зі злочинами проти людяності. Пам’ятаємо минуле. Робимо все, щоб подібне ніколи не повторилося. Захищаємо майбутнє нашої держави”, – написав Синєгубов.
Відео: ХОВА
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Як зазначають в Інституті нацпам’яті, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створював для українців умови, не сумісні із життям. Метою злочинів було знищення українського народу як національної групи. У 2006 році законом України Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
У 2025-му День пам’яті жертв голодоморів припадає на 22 листопада. Загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 16:00.
Читайте також: Сьогодні 22 листопада 2025: який день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Голодомор, День памяти жертв Голодомора, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Злочини проти людяності: пам’ять жертв голодоморів вшановують на Харківщині 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2025 в 11:16;