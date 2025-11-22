Злочини проти людяності: пам’ять жертв голодоморів вшановують на Харківщині 📹

У 92-гі роковини Голодомору 1932–1933 років у селі Черкаська Лозова під Харковом відбулася церемонія покладання символічних колосків до Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у заході також взяли участь голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, керівники регіональних управлінь Нацполіції, ДСНС та СБУ.

“92 роки тому українців свідомо знищувала комуністична диктатура. І тепер росія як спадкоємець того режиму знову прийшла на нашу землю зі злочинами проти людяності. Пам’ятаємо минуле. Робимо все, щоб подібне ніколи не повторилося. Захищаємо майбутнє нашої держави”, – написав Синєгубов.

Відео: ХОВА

Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 і 1946–1947 років. Як зазначають в Інституті нацпам’яті, комуністичний тоталітарний режим через насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл і цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних створював для українців умови, не сумісні із життям. Метою злочинів було знищення українського народу як національної групи. У 2006 році законом України Голодомор визнаний геноцидом українського народу.



У 2025-му День пам’яті жертв голодоморів припадає на 22 листопада. Загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 16:00.