РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова» 📹

Ситуацію на фронті в Харківській області проаналізував оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в етері 5 каналу. За його словами, попри заяви окупантів, успіхів у них немає.

На Південно-Слобожанському напрямку бої тривають на півдні від Вовчанська – в районах населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча та Лиман, також в південно-східній частині самого Вовчанська. І, як каже експерт, ситуація тут особливо не змінювалась.

«Противника зупинено, через те, що малі штурмові групи ворога, які прорвалися до Симинівки і Графського, їх підперли трошки з флангів – в районі Приліпки. І ЗСУ продовжують утримувати позиції в районі Лиману. З флангів дуже ускладнене поповнення, матеріальне технічне забезпечення ворожих груп. А не забезпечивши контроль над цим районом противник не може розпочати масований наступ на Білий Колодязь. Бо підвисає фланг», – пояснює Машовець.

На Великобурлуцькому напрямку ворог взагалі не рухається, адже зазнав значних втрат під час боїв взимку, констатує експерт.

На Куп’янському напрямку, за словами Машовця, тривають інтенсивні спроби противника відновити положення в районі Куп’янська.

«Діють вони у напрямку Піщане – Куп’янськ-Вузловий. Здійснили вони декілька акцентованих спроб прорватися у напрямку Вільшани-Петропавлівка, через Синьківку на Петропавлівку, щоб стиснути з двох сторін плацдарм східніше Куп’янська. Вони якісь повідомлення вже пишуть, що десь щось оточили, ліквідували якесь угруповання. Навіть гадки не маю, про що мова», – каже експерт.

Не можуть досягнути якихось успіхів росіяни і на Борівському напрямку, зазначив Машовець. Щобільше, були повідомлення, що ЗСУ здійснили кілька контратакувальних дій тут.

