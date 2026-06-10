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Семеро людей постраждали у Харкові вранці 10 червня: наслідки (фото)

Події 13:07   10.06.2026
Вікторія Яковенко
Семеро людей постраждали у Харкові вранці 10 червня: наслідки (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 10 червня армія РФ вчергове атакувала Харків. Попередньо, ворог атакував БпЛА типу “Герань-2”, інформують у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, близько 09:40 БпЛА влучив у житловий будинок в Немишлянському районі. Відбулося займання, пошкоджені автомобілі. Двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес.

Крім того, орієнтовано о 10:30 російський БпЛА вдарив по багатоквартирному будинку в Індустріальному районі. Поранення отримала 32-річна жінка. У 77-річної мешканки – отруєння чадним газом. Ще у трьох жінок — гостра реакція на стрес.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вибухи один за одним лунали в Харкові, починаючи з 4 ранку 10 червня. Станом на 05:20 у місті зафіксували 26 «прильотів», повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними міського ситуаційного центру, ударів було дещо менше – 17 по Холодногірському району та один – по Шевченківському. У місті виникли пожежі. Внаслідок ударів були постраждалі.

Однак на цьому окупанти не зупинились. Після 09:00 у місті знову лунала серія вибухів. Влучання російських БпЛА зафіксували у Немишлянському, Київському, Шевченківському, Індустріальному районах.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 13:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 10 червня армія РФ вчергове атакувала Харків. Попередньо, ворог атакував БпЛА типу “Герань-2”, інформують у Харківській обласній прокуратурі.".