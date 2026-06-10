26 ударів за хвилини: по Харкову масовано били БПЛА (оновлено)

Харків зранку 10 червня – під атакою російських БпЛА. У місті – масштабні пожежі.

Доповнено о 05:44. Кількість постраждалих у Харкові зросла до чотирьох осіб. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, це жінки 35, 42, 68 та 81 року, мешканки Холодногірського району. У всіх – гостра реакція на стрес.

Доповнено о 05:24. 26 ударів по Харкову завдала армія РФ вдосвіта 10 червня, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Більшість БпЛА цілила по Холодногірському району. У двох жінок (68 і 81 року) – гостра реакція на стрес.

Доповнено о 05:21. У двох мешканців Холодногірського району – гостра реакція на стрес після “прильотів”, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 05:19. “Приліт” у Київському районі Харкова не підтвердився. Терехов уточнив, що БпЛА впав у лісосмузі на території сусіднього Шевченківського району.

Доповнено о 05:10. “68-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок ворожих ударів по Холодногірському району Харкова”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 04:59. У Харкові продовжують лунати вибухи. Мер підтвердив удари по Шевченківському та Київському районах. Над містом фіксують групи безпілотників.

04:38.

“Близько 20 ударів за останні хвилини по Холодногірському району, внаслідок чого виникли пожежі. Деталі зʼясовуємо“, – написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Пізніше він додав, що є постраждалі – їхню кількість і стан уточнюють.

Серія вибухів у місті розпочалася після 4-й ранку. Моніторингові канали попереджали про групу БпЛА, що летить у бік Харкова. Станом на 04:35 загроза зберігається.

Інформація доповнюватиметься.