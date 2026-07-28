Вибухи чутно в Харкові: місто атакують “бандеролями”

Близько 20:19 28 липня у Харкові пролунали вибухи. Перед цим мешканців попередили про нову загрозу – атаки російських ракет-дронів “Бандероль”.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 19:54. Система диференційованої тривоги попередила про загрозу запусків “бандеролей”.

Моніторингові канали інформували про декілька ракет у повітрі над містом. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, “бандероль” – нова російська ракета. Її особливість – вона може йти на невеликих висотах, через що її погано видно на радарах.