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Вибухи чутно в Харкові: місто атакують “бандеролями”

Події 20:23   28.07.2026
Оксана Горун
Вибухи чутно в Харкові: місто атакують “бандеролями” Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 20:19 28 липня у Харкові пролунали вибухи. Перед цим мешканців попередили про нову загрозу – атаки російських ракет-дронів “Бандероль”.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 19:54. Система диференційованої тривоги попередила про загрозу запусків “бандеролей”.

Моніторингові канали інформували про декілька ракет у повітрі над містом. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо, “бандероль” – нова російська ракета. Її особливість – вона може йти на невеликих висотах, через що її погано видно на радарах.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 20:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:19 28 липня у Харкові пролунали вибухи. Перед цим мешканців попередили про нову загрозу – атаки російських ракет-дронів “Бандероль”".