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Доведеться робити заново – “шахед” пошкодив відновлений будинок у Харкові

Події 18:59   28.07.2026
Оксана Горун
Доведеться робити заново – “шахед” пошкодив відновлений будинок у Харкові

У п’яти мешканців Харкова – гостра реакція на стрес після “прильоту” російського БпЛА “Шахед” по Новобаварському району. Удар стався увечері 28 липня. По тій само локації росіяни вже били раніше.

Попередній удар був неподалік нинішнього, зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Хочу сказати, що ми відновили цей житловий будинок, крім цього, покрівля була зроблена тут, вікна вставлені, як ви бачите, але доведеться робити все заново“, – прокоментував він.

Відео: Харків 1654

Мер Харкова повідомив: росіяни атакували місто реактивним “шахедом”. Той ударив по даху п’ятиповерхівки. На місці гасять пожежу.

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“Дуже постраждав дах. Взагалі було пошкоджено 200 метрів даху. П’ять людей звернулися за медичну допомогою. У всіх гостра реакція на стрес. Поряд розташовані житлові будинки, у п’яти з них теж вибиті вікна. Крім цього постраждали приватні житлові будинки, там теж вибиті вікна. Постраждала електромережа. Зараз працюють пожежники, працюють наші комунальні підприємства, щоб була евакуація людей і по усуненню наслідків”, – сказав Терехов на місці “прильоту”.

Нагадаємо, за минулий тиждень Харків був під обстрілами 17 разів. Ворог усе частіше застосовує по місту FPV-дрони. Вони “полюють” на автівки та АЗС.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2026 в 18:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’яти мешканців Харкова – гостра реакція на стрес після “прильоту” російського БпЛА “Шахед” по Новобаварському району. Удар стався увечері 28 липня".