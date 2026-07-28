“Приліт” по 5-поверхівці в Новобаварському районі Харкова: перші дані

Увечері 28 липня по Харкову вдарив російський безпілотник. Мер Ігор Терехов заявив про “приліт” у житловий будинок у Новобаварському районі. Є постраждалі.

Доповнено о 17:47. “Внаслідок влучання реактивного БПЛА типу “Шахед” загорілася покрівля п’ятиповерхового житлового будинку. Усіх мешканців оперативно евакуйовано. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Станом на цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу”, – написав Терехов.

17:31. “Маємо інформацію про влучання в Новобаварському районі. Інформація щодо наслідків уточнюється“, – повідомив мер.

Потім уточнив: “приліт” – у житлову п’ятиповерхівку, на місці – пожежа.

Моніторингові канали повідомляли про наближення до Харкова двох реактивних “шахедів”. Один із них, за даними моніторів, упав за межами міста. Другий – долетів.

О 17:21 у Харкові дали відбій повітряної тривоги.