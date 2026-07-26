Сьогодні 26 липня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників торгівлі. 26 липня 2005 року сталася рекордна злива в індійському Мумбаї. У 1971 році в цей день стартувала четверта експедиція людства на Місяць. У 1945-му у Великій Британії оголосили результати виборів, Черчилль та консерватори програли. У 1887-му опублікували перший підручник міжнародної мови есперанто. У 1865-му у Великій Британії розкрилася одна з найвідоміших інтриг: з’ясувалося, що високопоставлений військовий лікар з генеральським званням більш як пів століття приховував, що він – жінка. У 1708-му стратили Василя Кочубея – найближчого друга гетьмана Мазепи, який “здав” його Петру I.

Свята та пам’ятні дати 26 липня

26 липня в Україні відзначають неофіційне професійне свято – День парашутиста.

Остання неділя липня – це День працівників торгівлі в Україні. У світі відзначають Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.

26 липня у світі – Міжнародний день дядька та тітки.

Також сьогодні: Міжнародний день збереження мангрових екосистем, День холістичної терапії, День есперанто, Всесвітній день тофу, День “В один голос”, День “Усе або нічого” або День крайнощів, Міжнародний день обізнаності про хворобу Гоше.

26 липня в історії

26 липня 1708 року поблизу Білої Церкви у присутності гетьмана Івана Мазепи та кількох тисяч козаків стратили за зраду полковників Івана Кочубея та Івана Іскру. Докладніше.

26 липня 1865 року розкрилася одна з найвідоміших інтриг у Великій Британії. З’ясувалося, що високопоставлений військовий лікар з генеральським званням Джеймс Беррі понад пів століття приховував, що він – жінка. Докладніше.

26 липня 1887 року вважається днем ​​народження міжнародної мови есперанто. Цього дня у Варшаві вийшов підручник авторства Людвіка Лазаря Заменгофа “Міжнародна мова”. Докладніше.

26 липня 1931 року народився український дисидент, Герой України Іван Дзюба. Докладніше.

26 липня 1945 року у Великій Британії оголосили результати виборів. Консерватори, які перебували при владі з 1935 року, програли лейбористам. Результатом цього стала відставка однієї з ключових постатей світової політики часів Другої світової – Вінстона Черчилля. Докладніше.

26 липня 1956 року президент Єгипту Гамаль Абдель Насер заявив про націоналізацію Суецького каналу. Докладніше.

26 липня 1971 року стартувала четверта місія на Місяць. Американський екіпаж корабля “Аполлон-15” успішно досяг Місяця, де висадився 30 липня. Докладніше.

26 липня 2005 року на індійське місто Мумбаї пролилася рекордна злива. За 24 години на метеостанції Санта-Круз випало 944 мм опадів – це один із найвищих офіційно зафіксованих добових показників у світі. Стихія спричинила масштабні повені та зсуви, паралізувала транспорт, залишила без електрики мільйони людей і забрала понад тисячу життів у штаті Махараштра. У самому Мумбаї загинули близько 450 людей.

“Згідно з багатьма повідомленнями ЗМІ, оперативні центри прогнозування погоди не зробили правильний прогноз цієї події. Таким чином, сильна повінь застала громадськість зненацька і призвела до втрат понад 3,5 мільярда доларів США і більше тисячі людей”, – пишуть дослідники Сін-І Чан, Аніл Кумар і Дев Нійогі в матеріалі на ScienceDirect.

Церковне свято 26 липня

26 липня вшановують пам’ять священномучеників Єрмолая, Єрмипа і Єрмократа, ієреїв Нікомидійських. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в небі цього дня – темні хмари, то погода різко зміниться.

Якщо погода 26 липня суха, то осінь буде погожою і теплою.

Якщо риби плавають великим косяком, то буде гарна погода.

Що не можна робити 26 липня

Жінкам не можна важко працювати та займатися рукоділлям.

Не можна відмовляти в допомозі.