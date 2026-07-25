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ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹

Події 15:10   25.07.2026
Олена Нагорна
ДТП у Харкові: водій не пропустив «швидку» з сиреною, постраждали медики 📹

Вранці 25 липня на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги.

Аварія сталася близько 09:00 на в’їзді на парковку супермаркету “Рост”. За попередніми даними, водій Mitsubishi не надав перевагу у русі кареті швидкої допомоги Ford Transit, яка їхала з увімкненими проблисковими спецсигналами, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Від удару авто медиків перекинулося на бік. Травми отримали 48-річний водій «швидкої» та 22-річна парамедикиня.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації за Кримінальним кодексом України, слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби передали Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 24 липня.

Читайте також: FPV-дрон атакував машину екстреної медичної допомоги у Золочеві

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 15:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 липня на проспекті Героїв Харкова сталася ДТП за участю автомобіля екстреної медичної допомоги.".