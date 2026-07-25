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Сьогодні 25 липня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   25.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 25 липня 2026: яке свято та день в історії

25 липня 1261 року греки ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію. У 1547-му королем Франції коронували Генріха II Валуа. У 1687-му Івана Мазепу обрали гетьманом України. У 1943-му пав фашистський режим Муссоліні в Італії. У 1978-му у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті ЕКЗ. У 1983-му вийшов дебютний альбом гурту “Metallica”. У 2022-му армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині, вбивши людей в ​​укритті під Будинком культури.

Свята та пам’ятні дати 25 липня

25 липня –  Всесвітній день запобігання утопленням.

Остання субота липня – це Міжнародний день декору.

Також сьогодні: День зубного техніка, Міжнародний день здоров’я, щастя і гіпнозу, Міжнародний день червоних туфель.

25 липня в історії

25 липня 1261 року грецькі війська імператора Михайла VIII Палеолога без бою зайняли Константинополь. Так ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію та відновили Візантію. Докладніше.

25 липня 1547 року королем Франції коронували Генріха II Валуа. Докладніше.

25 липня 1687 року Івана Мазепу обрали гетьманом України. Докладніше.

25 липня 1942 року німецька окупаційна адміністрація завершила грошову реформу на території України. Докладніше.

Карбованці періоду німецької окупації України
Карбованці періоду німецької окупації. Фото: istpravda.com.ua

25 липня 1943 року в Італії більшістю голосів на засіданні Великої фашистської ради (вищого органу влади в країні за Конституцією) вирішили усунути від влади  Беніто МуссолініДокладніше.

25 липня 1978 року у Великій Британії народилася перша людина, зачата в результаті штучного запліднення. Докладніше.

25 липня 1983 року вийшов дебютний альбом групи “Metallica” – “Kill ‘Em All”. Докладніше.

25 липня 2022 року армія РФ завдала масованого удару по Чугуївщині. По району прилетіло 12 ракет. У тому числі повністю зруйновано будинок культури, підвал якого використовували як укриття місцеві жителі. Докладніше.

Церковне свято 25 липня

25 липня – успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети 25 липня

Якщо в лісі з’явилося багато грибів – скоро похолодає.

Якщо вранці на траві немає роси, то скоро погода зіпсується.

Якщо на верхівках дерев вже пожовкле листя, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 25 липня

Не можна рахувати гроші, бо матимете фінансові проблеми.

Не можна ображати тварин.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 липня 1261 року греки ліквідували засновану хрестоносцями Латинську імперію. У 1547-му королем Франції коронували Генріха II Валуа".