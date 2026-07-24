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Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 25 липня

Погода 19:57   24.07.2026
Олена Нагорна
Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 25 липня

У суботу, 25 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 14-16 градусів, удень – 24-26, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13-18 градусів, удень – 23-28.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, цими вихідними, 25 та 26 липня, в Україні утримається комфортна літня погода з помірною температурою повітря та періодичними локальними дощами. На сході та півдні місцями можливі сильні зливи з грозами. На початку наступного тижня очікуються температурні коливання: у понеділок повернеться спека, проте у вівторок та середу знову дещо похолодає. На початку серпня в Україну має повернутися стабільна літня спека.  

Читайте також: Про небезпечну погоду попередили мешканців Харкова та області синоптики

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 19:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 25 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.".