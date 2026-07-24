Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 25 липня

У суботу, 25 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 14-16 градусів, удень – 24-26, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13-18 градусів, удень – 23-28.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Як пише синоптикиня Наталка Діденко, цими вихідними, 25 та 26 липня, в Україні утримається комфортна літня погода з помірною температурою повітря та періодичними локальними дощами. На сході та півдні місцями можливі сильні зливи з грозами. На початку наступного тижня очікуються температурні коливання: у понеділок повернеться спека, проте у вівторок та середу знову дещо похолодає. На початку серпня в Україну має повернутися стабільна літня спека.