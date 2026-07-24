Захист від FPV-дронів: “швидкі” Харківщини отримали ще 20 систем РЕБ (фото)

Ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби передали Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Загальна вартість комплексів – понад 8 мільйонів гривень. Закупили їх Фонд Говарда Баффета та американська компанія White Stork, повідомляє ХОВА.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загалом уже понад 70 автомобілів «екстренки» на Харківщині обладнані такими системами. Під час однієї зміни в регіоні чергують близько 100 машин, й передусім сучасними засобами захисту оснащують екіпажі, які працюють на найбільш небезпечних напрямках.

«Продовжуємо системно посилювати захист бригад екстреної медичної допомоги, які щодня працюють під загрозою атак ворожих FPV-дронів. Завдяки підтримці міжнародних партнерів вдалося суттєво збільшити кількість транспорту, оснащених сучасними комплексами радіоелектронної боротьби. Окрема подяка Говарду Баффету, який упродовж всього повномасштабного вторгнення незмінно підтримує жителів Харківщини», — зазначив начальник ХОВА.

Синєгубов додав, що наступну партію систем РЕБ планують передати підрозділам ДСНС.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», десять систем радіоелектронної боротьби, а також обладнання для сканування передали 20 квітня Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До того на Харківщині близько десяти автомобілів «швидкої» було оснащено РЕБ.