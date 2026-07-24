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Де купують будинки та квартири власники зруйнованого житла на Харківщині

Суспільство 19:27   24.07.2026
Олена Нагорна
Де купують будинки та квартири власники зруйнованого житла на Харківщині

11 691 житловий сертифікат для компенсації за знищене майно в межах “єВідновлення” на загальну суму понад 15,6 мільярда гривень сформували на Харківщині. І в регіоні вже придбали 6 075 об’єктів нерухомості, зокрема 5 091 квартиру та 984 приватні будинки. Переважна більшість — у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах.

Загальна вартість житла становить понад 12 мільярдів гривень, із них сплатили сертифікатами — 9,9 мільярда. Усього вже використали 8 480 сертифікатів, інформує ХОВА.

Частина жителів області скористалася сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.

Також від початку реалізації програми “єВідновлення” на Харківщині люди подали 73 456 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Через застосунок і портал “Дія” жителі регіону подали 247 876 інформаційних повідомлень про пошкоджену нерухомість. Гроші на ремонт отримали 48 588 заявників на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 659 осіб компенсацію погодили та передали на виплату на суму більш як 56 мільйонів гривень.

Коштом компенсації на Харківщині вже відновили 8 976 квартир та 7 778 приватних будинків.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у житловому будинку на вул. Леся Сердюка у Харкові, який росіяни пошкодили обстрілами, триває відновлення.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 19:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 691 житловий сертифікат для компенсації за знищене майно в межах “єВідновлення” на загальну суму понад 15,6 мільярда гривень сформували на Харківщині.".