Збив 18-річного хлопця на смерть на 150 км/год у Харкові: справа водія у суді

Справу водія, який ввечері 20 травня збив на проспекті Героїв Харкова на смерть 18-річного хлопця й травмував 17-річну дівчину, передали до суду. Попередньо встановлено, що чоловік рухався зі швидкістю понад 150 км/год.

Як нагадали в обласній прокуратурі, аварія сталася на одному з центральних проспектів Харкова. 38-річний водій Audi A4 рухався із суттєвим перевищенням допустимої швидкості та скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП 18-річний хлопець загинув на місці, а 17-річна дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Водієві раніше повідомили про підозру та утримують під вартою. Він щиро розкаявся у вчиненому.

Чоловіка обвинувачують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 2 ст. 286 ККУ). Справу розгляне Немишлянський райсуд Харкова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 липня в центрі Харкова, на вулиці Сумській, сталася ДТП із «перевертнем».