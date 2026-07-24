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Збив 18-річного хлопця на смерть на 150 км/год у Харкові: справа водія у суді

Події 17:22   24.07.2026
Олена Нагорна
Збив 18-річного хлопця на смерть на 150 км/год у Харкові: справа водія у суді

Справу водія, який ввечері 20 травня збив на проспекті Героїв Харкова на смерть 18-річного хлопця й травмував 17-річну дівчину, передали до суду. Попередньо встановлено, що чоловік рухався зі швидкістю понад 150 км/год.

Як нагадали в обласній прокуратурі, аварія сталася на одному з центральних проспектів Харкова. 38-річний водій Audi A4 рухався із суттєвим перевищенням допустимої швидкості та скоїв наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП 18-річний хлопець загинув на місці, а 17-річна дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Водієві раніше повідомили про підозру та утримують під вартою. Він щиро розкаявся у вчиненому.

Чоловіка обвинувачують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження потерпілій (ч. 2 ст. 286 ККУ). Справу розгляне Немишлянський райсуд Харкова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 липня в центрі Харкова, на вулиці Сумській, сталася ДТП із «перевертнем».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 17:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу водія, який ввечері 20 травня збив у Харкові на смерть 18-річного хлопця й травмував 17-річну дівчину, передали до суду.".