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Двоє людей постраждали у ДТП на Харківщині: водію Opel вручили підозру

Суспільство 13:38   24.07.2026
Вікторія Яковенко
Двоє людей постраждали у ДТП на Харківщині: водію Opel вручили підозру Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія з постраждалими сталася ще 29 квітня у селі в Чугуївському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними правоохоронців, 27-річний водій автомобіля Opel Signum, виконуючи маневр, не переконався у його безпечності, виїхав на «зустрічку» та зіткнувся з автомобілем Fiat Fullback.

«Унаслідок аварії тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості отримали 49-річний водій автомобіля Fiat та 37-річний пасажир Opel», – додали у поліції.

Слідчі повідомили про підозру водію за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 24 липня у центрі Харкова, на вулиці Сумській, сталося ДТП із “перевертнем”. Про це повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”. На місці вже працюють правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 13:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія з постраждалими сталася ще 29 квітня у селі в Чугуївському районі, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".