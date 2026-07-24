Сильна пожежа вирувала на складах у Дергачах після обстрілу – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що за добу ліквідували 19 пожеж, дев’ять – розпочалися через удари РФ.

“Увечері російські окупанти вдарили дроном по житловому двоповерховому будинку у селищі Андріївка Ізюмського району. Внаслідок атаки сталася пожежа площею 100 квадратних метрів. Постраждало троє людей. Також пошкоджені пʼять сусідніх приватних осель”, – передають рятувальники.

А вночі прилетіло по складах у Дергачах – розпочалася масштабна пожежа на площі 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення. Інформації про постраждалих немає, загоряння вже усунули.

“Також вночі під прицілом окупантів опинився логістичний об’єкт поштового оператора у місті Ізюм. Внаслідок влучання ворожих керованих авіаційних бомб виникла пожежа площею 700 квадратних метрів у приміщенні вантажного відділення, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлось без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Також піротехніки виявили та знешкодили 40 одиниць вибухонебезпечних предметів.