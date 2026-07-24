Частина електричок на Харківщині затримується – розклад
Вранці 25 липня в АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні на Харківщині деякі приміські поїзди їдуть із запізненням.
Йдеться про такі маршрути:
- №6512 Лозова – Харків з початкової прямує +45 хвилин, а поїзд №6414 за таким же сполученням +56 хвилин.
- №6682 Власівка – Харків плюсує на ділянці Мерефа – Покотилівка +1 година.
- №6503 Бірки – Лозова з початкової +1 година. Сьогодні прямуватимемо до станції Краснопавлівка.
- №6684 Берестин – Харків із зупинки 61км +1 година.
- №6508 Біляївка – Харків з початкової +1 година.
- №6408 Ізюм – Харків з початкової +01:05.
- №6812 Чугуїв – Харків-Левада з початкової +27 хвилин.
- №6902 Огульці – Харків з початкової рушив +46 хвилин
- Поїзди на маршрутах до Берестина затримуються в межах 40-50 хвилин до кінцевої. Мова про поїзди з Мерефи та Люботина (+зворотно).