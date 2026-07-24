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Частина електричок на Харківщині затримується – розклад

Транспорт 07:50   24.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Частина електричок на Харківщині затримується – розклад

Вранці 25 липня в АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні на Харківщині деякі приміські поїзди їдуть із запізненням.

Йдеться про такі маршрути:

  • №6512 Лозова – Харків з початкової прямує +45 хвилин, а поїзд №6414 за таким же сполученням +56 хвилин.
  • №6682 Власівка – Харків плюсує на ділянці Мерефа – Покотилівка +1 година.
  • №6503 Бірки – Лозова з початкової +1 година. Сьогодні прямуватимемо до станції Краснопавлівка.
  • №6684 Берестин – Харків із зупинки 61км +1 година.
  • №6508 Біляївка – Харків з початкової +1 година.
  • №6408 Ізюм – Харків з початкової +01:05.
  • №6812 Чугуїв – Харків-Левада з початкової +27 хвилин.
  • №6902 Огульці – Харків з початкової рушив +46 хвилин
  • Поїзди на маршрутах до Берестина затримуються в межах 40-50 хвилин до кінцевої. Мова про поїзди з Мерефи та Люботина (+зворотно).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 липня в АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні на Харківщині деякі приміські поїзди їдуть із запізненням.".