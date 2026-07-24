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Хороша новина для мешканців селища Заїки у Харкові: транспорту стане більше

Хороша новина для мешканців селища Заїки у Харкові: транспорту стане більше

Вранці 25 липня в АТ “Укрзалізниця” повідомили , що сьогодні на Харківщині деякі приміські поїзди їдуть із запізненням.

Якщо вам цікава новина: «Частина електричок на Харківщині затримується – розклад», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2026 в 07:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 липня в АТ “Укрзалізниця” повідомили, що сьогодні на Харківщині деякі приміські поїзди їдуть із запізненням.".