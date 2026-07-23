Спроби прориву на Харківщині, жертви удару по “Новій пошті”: підсумки 23 липня

Росіяни здійснюють спроби інфільтрації на Куп’янщині та імітують там “прапоровтики”. Троє чоловіків загинули у Златополі через необережне поводження з боєприпасом. До п’яти зросла кількість жертв удару по терміналу “Нової пошти”. Електрички з Харкова до Дергачів досі не повернули на маршрут. В екопарку народилося дитинча мініамериканської конячки. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 липня.

Це село знаходиться буквально на кордоні з РФ у Вільхуватській громаді Куп’янського району. Наразі там прикордонники бригади «Гарт» фіксують пересування окупантів і знищують їх особовий склад і техніку – як на українській території, так і в тилу ворога. Таким чином заважають росіянам висуватися на позиції.

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Ознаки штучного інтелекту виявили аналітики Інституту вивчення війни в нещодавньому відео, яким російське військове командування намагалося підтвердити окупацію сіл Графське та Артільне. На відео – нібито прапори РФ у цих населених пунктах. Але експерти вважають, що використана технологія діпфейку.

Про трагедію повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. За даними правоохоронців, вибух стався, коли троє жителів Златополя випивали біля автівки. Очевидці повідомили: один із чоловіків передав свою кофту іншому. Той виявив гранату в кишені. Далі через необережність хтось висмикнув запобіжну чеку – боєприпас спрацював. Усі троє загинули.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у лікарні помер один із поранених — чоловік 68 років. За даними Синєгубова, “Нова пошта” не планує релокувати термінал, який російська армія атакувала вже п’ять разів. Натомість будуть посилювати систему оповіщення. Військові також проаналізують, як уникнути проблем з виявленням «бандеролей». Ці нові російські ракети летять на досить низькій висоті, що заважає помітити їх вчасно. Саме такими боєприпасами атакували “Нову пошту”.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов відзначив, що обмеження в русі приміських поїздів зберігатимуться до кінця тижня. Скасування електричок у Дергачі раніше пояснювали пошкодженням інфраструктури та технічними причинами.

У пресслужбі екопарку уточнили, це хлопчик. Зараз він любить сидіти на руках. Малюк уже робить свої перші кроки, знайомиться з навколишнім світом, але не відходить далеко від своєї мами.

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