Live

Пережив п’ять атак: чи планують релокувати термінал Нової пошти під Харковом

Оригінально 12:27   23.07.2026
Єлизавета Лисенко
Вікторія Яковенко
Пережив п’ять атак: чи планують релокувати термінал Нової пошти під Харковом Скриншот/відео ХОВА

Термінал Нової пошти у передмісті Харкова, який окупанти вже вп’яте атакували, наразі не планують релокувати. Після останнього «прильоту», що стався 19 липня, будуть посилювати систему оповіщення, а військові проаналізують, як уникнути проблем з виявленням «бандеролей».

«Адміністрація, підприємство зробило все можливе для того, щоб забезпечити безпеку. Там є модульні, мобільні укриття, які розташовані по всій абсолютно території, по всіх місцях роботи, люди реагують на сигнали повітряної тривоги, і це їм рятувало життя вже не раз. На жаль, той удар був саме «бандеролями», вони летіли на досить низькій висоті, є проблеми із виявленням, зараз ми разом з нашими військовими аналізуємо і працюємо над виправленням цієї ситуації. І будемо, звичайно, покращувати систему оповіщення, тому що, перш за все, це оповіщення, це реагування на сигнали повітряної тривоги», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Нагадаємо, вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що один із постраждалих через удар по Коротичу помер у лікарні. Йдеться про “приліт” по Новій пошті 19 липня. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до п’яти.

Також нагадаємо, про удар по передмістю Харкова начальник ХОВА поінформував о 12:00 19 липня. Відразу було відомо про загиблих  та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Внаслідок удару одразу загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 з них госпіталізовані. 

Автор: Єлизавета Лисенко, Вікторія Яковенко

Популярно

Після падіння БпЛА на Харківщині залишилась небезпека: що знешкодили сапери
Після падіння БпЛА на Харківщині залишилась небезпека: що знешкодили сапери
23.07.2026, 13:37
Заберуть із руками: на які спеціальності у Харкові спостерігається бум (відео)
Заберуть із руками: на які спеціальності у Харкові спостерігається бум (відео)
23.07.2026, 10:00
Кількість жертв через удар по Новій пошті зросла: поранений помер у лікарні
Кількість жертв через удар по Новій пошті зросла: поранений помер у лікарні
23.07.2026, 10:20
Другий день поспіль піротехніки розмінуватимуть село на Харківщині
Другий день поспіль піротехніки розмінуватимуть село на Харківщині
23.07.2026, 10:40
У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи
У суботу Індустріальний район буде без світла: проведуть невідкладні роботи
23.07.2026, 11:14
Синєгубов: фінансування не вистачає, але посилювати пасивний захист АЗС будуть
Синєгубов: фінансування не вистачає, але посилювати пасивний захист АЗС будуть
23.07.2026, 11:45

Новини за темою:

23.07.2026
Кількість жертв через удар по Новій пошті зросла: поранений помер у лікарні
22.07.2026
Чотири рази за день ворог атакував селищну раду на Харківщині: наслідки (фото)
21.07.2026
Синєгубов показав послу Євросоюзу медичні мегапроєкти (відео)
21.07.2026
Антидронові сітки заходитимуть у Харків, ними також затягнуть АЗС – Синєгубов
20.07.2026
«Коштів катастрофічно недостатньо»: коли відкриють підземний садок у Дергачах


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пережив п’ять атак: чи планують релокувати термінал Нової пошти під Харковом», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2026 в 12:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Термінал Нової пошти у передмісті Харкова, який окупанти вже вп’яте атакували, наразі не планують релокувати.".