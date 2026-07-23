Пережив п’ять атак: чи планують релокувати термінал Нової пошти під Харковом

Термінал Нової пошти у передмісті Харкова, який окупанти вже вп’яте атакували, наразі не планують релокувати. Після останнього «прильоту», що стався 19 липня, будуть посилювати систему оповіщення, а військові проаналізують, як уникнути проблем з виявленням «бандеролей».

«Адміністрація, підприємство зробило все можливе для того, щоб забезпечити безпеку. Там є модульні, мобільні укриття, які розташовані по всій абсолютно території, по всіх місцях роботи, люди реагують на сигнали повітряної тривоги, і це їм рятувало життя вже не раз. На жаль, той удар був саме «бандеролями», вони летіли на досить низькій висоті, є проблеми із виявленням, зараз ми разом з нашими військовими аналізуємо і працюємо над виправленням цієї ситуації. І будемо, звичайно, покращувати систему оповіщення, тому що, перш за все, це оповіщення, це реагування на сигнали повітряної тривоги», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Нагадаємо, вранці 23 липня начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що один із постраждалих через удар по Коротичу помер у лікарні. Йдеться про “приліт” по Новій пошті 19 липня. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до п’яти.

Також нагадаємо, про удар по передмістю Харкова начальник ХОВА поінформував о 12:00 19 липня. Відразу було відомо про загиблих та велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу — від Пісочина до Люботина. Незабаром стало відомо, що ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Внаслідок удару одразу загинули четверо людей, ще 20 – поранені, 12 з них госпіталізовані.