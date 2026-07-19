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“Бандеролями” вдарили по терміналу Нової пошти під Харковом: є загиблі (відео)

Події 14:10   19.07.2026
Оксана Горун
“Бандеролями” вдарили по терміналу Нової пошти під Харковом: є загиблі (відео) Скриншот/відео ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у передмісті Харкова 19 липня припав по поштовому терміналу. Відомо про трьох загиблих та 20 поранених, є важкі.

Доповнено о 14:10. “Сьогодні ворог тричі влучив по території Харківського інноваційного сортувального терміналу Нової пошти. Цинічна атака ворога на цивільну логістичну інфраструктуру унесла життя двох наших колег та водія партнера-перевізника. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу. Нажаль, також є і поранені колеги. Їх доставили до лікарні”, – повідомила пресслужба Нової пошти.

На місці “прильоту” ще ліквідовують наслідки, тож детальну інформацію про пошкоджений вантаж обіцяють встановити найближчим часом.

“Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. Нова пошта залучила резервні логістичні маршрути та сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти”, – відзначили в компанії.

13:57. “Черговий обстріл поштового термінала, цивільна інфраструктура. Попередньо три дрони-ракети “бандероль”. Три людини загинули, 16 людей отримали поранення, серед них дев’ять госпіталізовано, три з них у важкому стані“, – сказав Синєгубов на місці “прильоту” – на тлі впізнаваної будівлі термінала Нової пошти в районі Коротича, по якому російська армія б’є ракетами та дронами постійно.

Відео: пресслужба ХОВА

Пізніше начальник ХОВА уточнив дані про загиблих і постраждалих.

На жаль, внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя“, – написав Синєгубов.

Ліквідація наслідків “прильотів” триває.

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Нагадаємо, про удар по передмістю Харкова начальник ХОВА поінформував о 12:00 19 липня. Одразу було відомо про загиблих і велику кількість постраждалих. Через небезпеку тимчасово перекривали Київську трасу – від Пісочина до Люботина. Рух уже відновили.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 14:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у передмісті Харкова 19 липня припав по поштовому терміналу. Відомо про трьох загиблих та 20 поранених, є важкі".