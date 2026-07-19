Посилюємо безпеку медиків і пацієнтів – Синєгубов про підземну лікарню

Після удару “бандеролями” по Новій пошті під Харковом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з Харківської обласної лікарні, де приймали пацієнтів з пораненнями.

“Лише той, хто сам опинявся під обстрілом, знає, наскільки важливо знати: медична допомога буде поруч, її нададуть швидко і професійно. Більшість постраждалих, зокрема пацієнтів у найтяжчому стані, направляємо до Харківської обласної клінічної лікарні. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, створено всі умови для надання сучасної медичної допомоги, є передове обладнання”, – прокоментував Синєгубов.

Наразі в обласній лікарні триває реконструкція – створюють підземний медичний центр.

“Постійно підвищуємо рівень медичної допомоги. Посилюємо безпеку наших медиків і пацієнтів. Після завершення будівництва підземного медичного комплексу лікарня зможе безперервно працювати навіть в умовах постійної загрози ворожих ударів”, – наголосив начальник ХОВА.

Він зазначив, що харківські медики працюють у посиленому режимі та продовжують рятувати людей навіть під звуки вибухів.