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Посилюємо безпеку медиків і пацієнтів – Синєгубов про підземну лікарню

Події 18:51   19.07.2026
Оксана Горун
Посилюємо безпеку медиків і пацієнтів – Синєгубов про підземну лікарню Фото: ХОВА

Після удару “бандеролями” по Новій пошті під Харковом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з Харківської обласної лікарні, де приймали пацієнтів з пораненнями.

“Лише той, хто сам опинявся під обстрілом, знає, наскільки важливо знати: медична допомога буде поруч, її нададуть швидко і професійно. Більшість постраждалих, зокрема пацієнтів у найтяжчому стані, направляємо до Харківської обласної клінічної лікарні. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, створено всі умови для надання сучасної медичної допомоги, є передове обладнання”, – прокоментував Синєгубов.

Наразі в обласній лікарні триває реконструкція – створюють підземний медичний центр.

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“Постійно підвищуємо рівень медичної допомоги. Посилюємо безпеку наших медиків і пацієнтів. Після завершення будівництва підземного медичного комплексу лікарня зможе безперервно працювати навіть в умовах постійної загрози ворожих ударів”, – наголосив начальник ХОВА.

Він зазначив, що харківські медики працюють у посиленому режимі та продовжують рятувати людей навіть під звуки вибухів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 18:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після удару “бандеролями” по Новій пошті під Харковом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з Харківської обласної лікарні, де приймали пацієнтів з пораненнями".