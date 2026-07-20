Літнього чоловіка атакував російський БпЛА у Козачій Лопані – Задоренко

Напередодні близько 18:00 ворожий БпЛА вдарив по мирному мешканцю селища Козача Лопань, пише начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він уточнює: потерпілому – 61 рік.

“У постраждалого діагностували вибухове поранення з ушкодженням м’яких тканин лівої гомілки та відкритий перелом лівої гомілки. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до одного з медичних закладів Харкова”, – пише Задоренко.

Неспокійно сьогодні було і на Золочівщині. За інформацією начальника СВА Віктора Коваленка, росіяни атакували БпЛА типу “Молния” Золочів.

“Влучання зафіксовано на території відділу освіти. Унаслідок атаки пошкоджено автобус та адміністративну будівлю”, – уточнив Коваленко.

Постраждалих через удар немає. Вже о 06:13 росіяни вдарили по складах у Золочеві – на місці “прильоту” почалася пожежа.