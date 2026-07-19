Синєгубов про обстріли Харківщини: 17 бомб прилетіли за добу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 19 липня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби. У регіоні, за його даними, загинули двоє людей, 20 – постраждали.

“У селищі Слатине Дергачівської громади загинула 35-річна жінка, постраждали п’ятеро людей, у тому числі зазнала травм восьмирічна дівчинка”, – написав Синєгубов.

Раніше начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що в Слатиному під завалами будинку опинилися мати з дитиною. Їх витягли місцеві мешканці ще до приїзду рятувальників. “Жінка 1991 року народження перебуває у тяжкому стані, дівчинка — у стані середньої тяжкості”, — інформував Задоренко вночі.

Ще один загиблий за добу – мешканець Богодухова, це чоловік, інформацію про нього ще уточнюють. Постраждалі були в Ізюмі, Дергачах, Золочеві, селах Котівка Вовчанської громади та Калинове Золочівської громади.

Для ударів по Харківській області за добу росіяни використали 17 КАБів, а також близько пів сотні різних БпЛА, тричі били з РСЗВ.