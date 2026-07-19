Синегубов про обстрелы Харьковщины: 17 бомб прилетели за сутки

Начальник ХОВА Олег Синегубов 19 июля сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки. В регионе, по его данным, погибли два человека, 20 — пострадали.

«В поселке Слатино Дергачевской громады погибла 35-летняя женщина, пострадали пять человек, в том числе получила травмы восьмилетняя девочка», — написал Синегубов.

Ранее начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что в Слатино под завалами дома оказались мать с ребенком. Их вытащили местные жители еще до приезда спасателей. «Женщина 1991 года рождения находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести», — информировал Задоренко ночью.

Еще один погибший за сутки — житель Богодухова, это мужчина, информацию о нем еще уточняют. Пострадавшие были в Изюме, Дергачах, Золочеве, селах Котовка Волчанской громады и Калиново Золочевской громады.

Для ударов по Харьковской области за сутки россияне использовали 17 КАБов, а также около полусотни различных БпЛА, трижды били из РСЗО.