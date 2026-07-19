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«Бандеролями» ударили по терминалу Новой почты под Харьковом: погибшие (видео)

Происшествия 14:10   19.07.2026
Оксана Горун
«Бандеролями» ударили по терминалу Новой почты под Харьковом: погибшие (видео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в пригороде Харькова 19 июля был по почтовому терминалу. Известно о трех погибших и 20 раненых, есть тяжелые.

Дополнено в 14:10. «Сегодня враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Циническая атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизнь двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания находится на связи с семьями и семьями. К сожалению, также есть и раненые коллеги. Их доставили в больницу», — сообщила пресс-служба Новой почты.

На месте «прилета» еще ликвидируют последствия, поэтому подробную информацию о поврежденном грузе обещают установить в ближайшее время.

«Мы компенсируем клиентам объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. Новая почта задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте Новой почты», — отметили в компании.

13:57. «Очередной обстрел почтового терминала, гражданская инфраструктура. Предварительно три дрона-ракеты «Бандероль». Три человека погибли, 16 человек получили ранения, среди них девять госпитализированы, три из них в тяжелом состоянии», — сказал Синегубов на месте «прилета» — на фоне узнаваемого здания терминала Новой почты в районе Коротича, по которому российская армия бьет ракетами и дронами постоянно.

Видео: пресс-служба ХОВА

Позже начальник ХОВА уточнил данные о погибших и пострадавших.

«В результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь», — написал Синегубов.

Ликвидация последствий «прилетов» продолжается.

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Напомним, об ударе по пригороду Харькова начальник ХОВА проинформировал в 12:00 19 июля. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Движение уже восстановили.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 14:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в пригороде Харькова 19 июля был по почтовому терминалу. Известно о трех погибших и 20 раненых, есть тяжелые".