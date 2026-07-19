Показали последствия удара БпЛА по Изюму — «прилет» в жилой дом (видео, фото)

Количество пострадавших в результате атаки БпЛА на город Изюм в Харьковской области возросло до 17, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Попадание зафиксировано в пятиэтажный жилой дом в центральной части города. На эту минуту количество пострадавших достигло 17 человек, среди которых маленький мальчик. Всем оказывается помощь», — написал Синегубов.

Взрыв в Изюме слышали около 09:25 утра 19 июля. Перед этим город пережил тяжелую ночь. Поздно вечером 18 июля по Изюму прилетели четыре КАБа. По информации начальника Изюмской ГВА Сергея Федченко, бомбы повредили детсад, выбили окна в жилых домах. Также повреждения получили автомобили, трансформаторная подстанция, линия электросетей и водопровод. Под утро 19 июля, в 03:37, по городу россияне применили РСЗО. «Прилет» пришелся по дороге.