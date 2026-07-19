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Показали последствия удара БпЛА по Изюму — «прилет» в жилой дом (видео, фото)

Происшествия 11:52   19.07.2026
Оксана Горун
Показали последствия удара БпЛА по Изюму — «прилет» в жилой дом (видео, фото) Фото: Олег Синегубов/Telegram

Количество пострадавших в результате атаки БпЛА на город Изюм в Харьковской области возросло до 17, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Попадание зафиксировано в пятиэтажный жилой дом в центральной части города. На эту минуту количество пострадавших достигло 17 человек, среди которых маленький мальчик. Всем оказывается помощь», — написал Синегубов.

Взрыв в Изюме слышали около 09:25 утра 19 июля. Перед этим город пережил тяжелую ночь. Поздно вечером 18 июля по Изюму прилетели четыре КАБа. По информации начальника Изюмской ГВА Сергея Федченко, бомбы повредили детсад, выбили окна в жилых домах. Также повреждения получили автомобили, трансформаторная подстанция, линия электросетей и водопровод. Под утро 19 июля, в 03:37, по городу россияне применили РСЗО. «Прилет» пришелся по дороге.

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удар БпЛА по Изюму 19 июля 2026: разрушен дом 2
Фото: Олег Синегубов/Telegram
удар БпЛА по Изюму 19 июля 2026: разрушен дом 3
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2026 в 11:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате атаки БпЛА на город Изюм в Харьковской области возросло до 17, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".