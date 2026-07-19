Изюм под ударом: по городу били КАБами и РСЗО — подробности от ГВА

Изюм в Харьковской области за ночь обстреливали дважды, утром 19 июля в городе вновь слышат взрывы.

«Ночью 18 июля, около 22:55, российские войска нанесли авиационный удар по городу Изюм, предварительно — применив четыре управляемые авиационные бомбы, попавшие в районе Железнодорожного рынка. В результате обстрела повреждено заведение дошкольного образования, также выбиты окна в близлежащих многоквартирных жилых и частных домах. Повреждены более 15 гражданских автомобилей, трансформаторная подстанция, линия электросетей и водопровод. Уже 19 июля, около 03:37, враг повторно атаковал город Изюм в том же районе, предварительно — с применением реактивной системы залпового огня. В результате обстрела произошло попадание в проезжую часть, повреждены электросети и остекление многоквартирных, жилых домов», — сообщил начальник Изюмской ГВА Сергей Федченко.

Видео: Изюмская ГВА

По данным Федченко, пострадали шесть жителей города.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили: «У четырех женщин 2006, 1939, 1958 и 1957 года медики диагностировали острую реакцию на стресс. Женщину 1977 года рождения с гипертонической болезнью и мужчину 1971 года рождения с множественными ранениями госпитализировали».

В 09:22 Изюмская ГВА сообщила, что в городе вновь слышали взрыв.

Информации о последствиях еще нет.